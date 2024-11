Cor 23 luglio 2021 Dal 6 agosto Green pass obbligatorio dai 12 anni E´ quanto prevede il nuovo decreto legge in corso di pubblicazione sulle nuove regole per il coronavirus. Cambiano i parametri per l´ingresso delle Regioni nelle fasce di rischio. Aumenta il numero di spettatori agli spettacoli



CAGLIARI - Dal 6 agosto diventerà obbligatorio esibire il Green pass per entrare nei ristoranti al chiuso o nei bar. La certificazione servirà inoltre per accedere a palestre, teatri, cinema, manifestazioni sportive e culturali. E' quanto prevede il nuovo decreto legge sul coronavirus. Per ottenerlo servirà la prima dose di vaccino, oppure il risultato di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti, mentre chi è invece guarito dal Covid avrà il lasciapassare in vigore per sei mesi dopo la guarigione.



Come anticipato da qualche giorno, cambiano i parametri per l'ingresso delle Regioni nelle fasce di rischio: 50 per 100mila abitanti è l'incidenza per passare dalla zona bianca alla zona gialla ma la novità è che saranno determinanti anche gli indicatori ospedalieri. 10% e 15% per le intensive e le aree mediche per l'ingresso in zona gialla; 20% e 30% per entrare in zona arancione e 30% e 40% per le zone rosse (percentuale che resta invariata rispetto ai precedenti parametri).



Altra novità rilevante è l'aumento del numero di spettatori per cinema, teatri e spettacoli. Per la zona gialla si entrerà con certificazione, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all'aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca viene fissato un tetto all'aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.