Cor 23 luglio 2021 A Sassari i positivi superano quota 100



SASSARI - Supera di nuovo quota 100 il numero dei positivi al coronavirus nel territorio comunale di Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale alla giornata odierna (23 luglio), le persone positive al coronavirus sono 102, con 17 nuovi casi rispetto a giovedì. Tre i ricoverati più una persona che si trova in un Covid hotel. Sono invece 111 le persone in quarantena. Una settimana fa i positivi erano appena 45.