Cor 24 luglio 2021 Tartarughe, nidificazione negli arenili Provvidenziale l´intervento degli uomini del Corpo Forestale che sempre più spesso circoscrivono l´area con barriere fisiche che impediscono l’accesso nell´area interessata dalla deposizione ai bagnanti



Per la tutela della fauna e della biodiversità, il Corpo Forestale, nella stagione primaverile-estiva è impegnato nella salvaguardia delle varie fasi riproduttive delle specie animali che arricchiscono la biodiversità dell’Isola. La stagione 2021 conferma che in Sardegna anche le specie particolarmente protette trovano le condizioni per la delicata fase della riproduzione, per favorire la quale il Corpo Forestale ha intensificato una mirata attività di monitoraggio. Gli stessi arenili del sud Sardegna e dell'Oristanese sono stati meta della specie Caretta caretta, la testuggine marina che ormai ogni anno predilige le coste della Sardegna per la deposizione delle uova. I siti di nidificazione vengono presidiati e tutelati dalle Rete Regionale e dal Corpo Forestale che circoscrive l'area con barriere fisiche che impediscono l’accesso.