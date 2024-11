S.A. 26 luglio 2021 Multe ad auto e camperisti abusivi a Porto Ferro Sanzionati diversi camperisti e proprietari di tende che occupavano la pineta di Porto Ferro anche con improvvisate cucine alimentate da bombole GPL. Multe a poco meno di 100 veicoli



SASSARI - Nel fine settimana la Polizia locale ha sanzionato diversi camperisti e proprietari di tende che occupavano la pineta di Porto Ferro anche con improvvisate cucine alimentate da bombole GPL, con il serio rischio di sviluppare incendi.



L’attività di monitoraggio del territorio allo scopo di prevenire il rischio d’incendi boschivi ha reso necessario potenziare nel fine settimana le attività di vigilanza rivolte a contrastare le condotte illecite che alimentano il pericolo. In particolare l’avviso di criticità di tipo arancione “pericolosità alta” diramato dalla Protezione Civile regionale ha creato particolare preoccupazione e l’esigenza di assicurare una presenza costante della Protezione Civile comunale e della Polizia locale su tutto il territorio.



Sanzioni alle auto. Sempre nel week end la Polizia locale è stata impegnata su più fronti per rendere fruibili ai mezzi di emergenza le stradine di collegamento al mare la cui transitabilità è spesso compromessa dalla sosta selvaggia: nel fine settimana a Porto Ferro sono stati sanzionati poco meno di 100 veicoli. Questa mattina ignoti vandali hanno divelto alcuni segnali stradali. La Polizia locale sta già esaminando le immagini delle foto-trappole per risalire agli autori.



Sempre nel contesto delle attività rivolte alla prevenzione degli incendi, domenica mattina la Polizia locale è intervenuta su segnalazione dei residenti allertati dal fumo che si diramava da un terreno privato non distante dal centro urbano. Gli agenti hanno sanzionato il proprietario per abbruciamento illecito.