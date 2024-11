S.A. 26 luglio 2021 «Alghero vicina alle comunità più colpite» Il messaggio di solidarietà da parte del sindaco di Alghero Mario Conoci alle popolazioni colpite dai roghi di sabato e domenica: Non ci sono parole per commentare una tragedia di questa portata



ALGHERO - «La devastazione del fuoco che ha colpito e distrutto gran parte dell’Oristanese è una ferita lancinante inflitta ad una comunità e ad un intero popolo». Il sindaco di Alghero Mario Conoci vuole portare la vicinanza della comunità algherese alle popolazioni colpite dai roghi di sabato e domenica.



«Non ci sono parole per commentare una tragedia di questa portata che ha provocato una così immane distruzione, in particolare nel Montiferru. Questi giorni sono stati giorni di paura, la conta dei danni è tremenda. Un disastro senza precedenti che lascia sul campo segni epocali sull’ambiente, sull’economia e sulla cultura di una terra» ha proseguito il Primo cittadino algherese.



«Voglio esprimere la vicinanza e la solidarietà di Alghero alle comunità colpite e un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti con grande impegno, dalla Protezione civile al Corpo Forestale, volontari, forze dell’ordine. Un esercito che ancora sta lottando e al quale va il più grande senso di gratitudine» ha concluso.



Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci