S.A. 26 luglio 2021 Roghi, a rischio centinaia di cani randagi La denuncia arriva dall´Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA. Nei pressi di Riola Sardo, le fiamme hanno divorato un rifugio di cani, gatti e animali randagi



ORISTANO - Nella zona interessata in questi giorni dagli incendi sono presenti centinaia di cani randagi di cui non si hanno notizie. Al momento non è dato sapere quanti cani sono periti in questo immenso rogo che sta sconvolgendo da oltre sessanta ore la terra dell'oristanese in Sardegna, certo è che oltre agli animali da reddito in particolare pecore e capre di cui si ha notizia della tragica morte molti cani randagi in questi giorni sono a rischio per la loro vita.



La denuncia arriva dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA. «La Sardegna è una delle regioni con il più tasso alto di presenza di cani randagi e da quanto sappiamo nella zona in fiamme la loro presenza era abbastanza consistente, quindi pensiamo che molti di loro in questi giorni abbiamo perso la vita o stiano rischiando di perderla per colpa degli incendi quasi sempre tra l'altro di natura dolosa» si legge nella nota.



Intanto il tam tam social fornisce un aggiornamento costante. Nei pressi di Riola Sardo, le fiamme hanno divorato un rifugio di cani, gatti e animali randagi, tutti morti bruciati.