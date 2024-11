video Cor 26 luglio 2021 Alghero città Unesco, addio al sogno



«Usciamo dal pericoloso provincialismo in cui questa amministrazione ha relegato la città, servono alleanze in grado di non far perdere importanti opportunità di crescita e sviluppo, soprattutto nel campo artistico e culturale, volano fondamentale per il turismo». Parole dell'ex assessore di Alghero, Gabriella Esposito, all'indomani della mancata partecipazione al bando Unesco sulle città Creative