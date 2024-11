Cor 27 luglio 2021 Mensa Alghero, denuncia in Procura La Filcams Cgil Sassari invia una dettagliata informativa alla Procura di Sassari sull´appalto per la mensa scolastica di Alghero: ancora nessun contratto con il Comune ma la nuova società ha contattato le lavoratrici



ALGHERO - Nubi dense e nere si addensano sopra il Comune di Alghero e l'appalto in corso di aggiudicazione per la mensa scolastica cittadina. La Filcams Cgil Sassari infatti, ha inviato una dettagliata informativa all'attenzione della Procura della Repubblica di Sassari nella quale, con dovizia di particolari, diffida formalmente la società "Serenissima Ristorazione", rea di aver contattato per conto di un proprio collaboratore, in diverse circostanze, i lavoratori addetti alla mensa scolastica del comune di Alghero in forza ad altra ditta (quella che fino ad oggi ha gestito l'appalto).



«La società – secondo il segretario generale Maria Teresa Sassu – pur non avendone titolo si è attivata unilateralmente, contattando privatamente le lavoratrici, incontrandole nel sotterraneo di una pizzeria, richiedendo una serie di dati sensibili e violando tutti i termini della legge sulla privacy nonostante non sia ancora stato perfezionato alcun contratto tra il Comune e la stessa società».



«Ad oggi - continua la rappresentante sindacale - non conosciamo i termini del cambio appalto e del successivo subentro della azienda aggiudicatrice, abbiamo certezza della clausola sociale prevista nel CCNL a garanzia del diritto di passaggio dei lavoratori alla società subentrante», motivo per cui il sindacato diffida formalmente la società «dal proseguire nel contattare lavoratrici e lavoratori in maniera illegittima e pretestuosa» e chiede l’intervento della Procura «affinché venga scardinato un modus operandi illegittimo» e perfino quello del Prefetto «per scongiurare qualsiasi stato di disordine». Infine la Filcams Cgil si rivolge al committente Comune di Alghero per tutti gli accertamenti del caso «e per supportare i propri cittadini lavoratori e lavoratrici vittime di tale illegittimo agire».