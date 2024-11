S.A. 28 luglio 2021 In Sardegna i tassi tra i più alti d´Italia Crescono i finanziamenti verso le imprese sarde ma crescono anche i tassi: Sardegna seconda in Italia per costo del denaro. E´ ciò che emerge dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna



CAGLIARI - Crescono i prestiti degli Istituti di Credito isolani verso le imprese artigiane della Sardegna e cresce anche il costo dei finanziamenti. Se la prima è una buona notizia dopo tanti anni di restrizioni, la seconda pone le attività produttive isolane in una posizione sempre più difficile da sostenere e con fardelli di debiti sempre più pesanti. E’ questo, in sintesi, ciò che emerge dal Focus “Trend dei prestiti alle imprese”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che ha analizzato la situazione delle erogazioni tra la fine dello scorso anno e il primo trimestre del 2021, secondo i dati della Banca d’Italia.



L’analisi rivela come il credito alle imprese artigiane della Sardegna faccia segnare una importante inversione di tendenza. Dopo anni di ripetuti cali, infatti, migliorano le erogazioni degli Istituti isolani verso le piccole realtà produttive. Nei primi tre mesi di questo 2021, la rilevazione di fine marzo rivela una crescita delle erogazioni verso le piccole imprese del +12,3%, rispetto alla fine del 2020 quando si registrava un +10.5%, con un ammontare erogato di quasi 3 miliardi di euro verso mpi. Prendendo invece in considerazione le erogazioni verso l’intero comparto produttivo, il trend è in rallentamento passando dal +8,8% di dicembre al +8,5% di questo marzo, con un totale erogato di 9miliardi e mezzo. Comparando questi dati con quelli, per esempio di 2 anni fa, nel giugno 2019, il trend verso le pmi era del -0,2% e per un totale di 2miliardi e 800milioni erogati, mentre per il totale delle attività produttive il trend era del -1,2% con 9miliardi 113milioni di euro distribuiti.



«Il boom di credito verso le piccole imprese è dato dal principale fattore di sostegno dei prestiti verso le imprese ovvero la garanzia pubblica – commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – questa è la conseguenza della drammatica crisi di liquidità conseguente alla mancanza di oltre 400 miliardi di euro di ricavi, a livello nazionale, per le imprese durante la pandemia. Ci

troviamo ad affrontare una situazione mai vista – continua la Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – ovvero la sostituzione dei fondi provenienti dai pagamenti dei clienti con i prestiti bancari; ciò aumenta gli oneri finanziari e riduce la creazione di valore aggiunto, mentre il maggiore indebitamento richiederà del tempo per essere completamente riassorbito dai bilanci delle imprese».