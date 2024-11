Cor 29 luglio 2021 Covid: 413 nuovi casi nell’Isola e due vittime Importante balzo in avanti dei contagi su base regionale in Sardegna. nell´ultimo report anche due vittime. 222 nuovi positivi sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari, 61 a Sassari



CAGLIARI - Balzo importante di contagi nell'Isola. Sono 413 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna registrati nelle ultime 24 ore. Nell'ultimo bollettino figurano anche due decessi: si tratta di una 90enne residente nella Città metropolitana di Cagliari e di un 84enne del Sud Sardegna. A livello territoriale, 222 nuovi positivi sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari, 61 a Sassari, 10 a Nuoro, 25 a Oristano e 95 nel Sud Sardegna.