Alessandro Solinas segretario provinciale Dc

ALGHERO - E' di Alghero il nuovo Segretario provinciale della Democrazia Cristiana della provincia di Sassari. Si tratta di Alessandro Solinas (nella foto), la cui nomina gli è stata conferita dal Segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana Dott. Angelo Sandri (di Udine) sulla base delle norme dello statuto vigente. Politico di lungo corso e con una discreta esperienza, Solinas vanta una fitta rete di contatti a livello regionale e nazionale. Alessandro Solinas è senz’altro un democristiano di lungo corso, avendo fatto parte in gioventù del Direttivo provinciale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana di Sassari. Per la cronaca e gli amanti della statistica Alessandro Solinas si è iscritto per la prima volta alla Democrazia Cristiana nell’anno 1988. Ha poi ricoperto incarichi – sempre nel Movimento Giovanile D.C. – anche a livello regionale e nazionale. Tra l’altro Alessandro Solinas ha partecipato, in qualità di delegato nazionale con diritto di voto, al Congresso Nazionale dei Giovani Democristiani, svoltosi nel 1992 a Montecatini Terme in provincia di Pistoia).