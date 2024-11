Cor 31 luglio 2021 Terribile schianto: morti marito e moglie L´incidente è avvenuto all´altezza del chilometro 11 della statale 389. Le vittime erano originarie di Uri. Il figlio della coppia e la sua fidanzata, che viaggiavano con le due vittime, rimangono in gravi condizioni come il conducente dell´altra auto



NUORO - Bilancio terribile per l’incidente avvenuto venerdì mattina sulla Statale 389, all’altezza di Mamoiada. Nel terribile schianto è morto sul colpo Franco Panzalis, di 54 anni, mentre la moglie Maria Giuseppa Nurchis, anche lei 54enne, che era stata trasportata in gravi condizioni al Santissima Annunziata di Sassari, è deceduta in ospedale. I due erano originari di Uri. Il figlio della coppia e la sua fidanzata, che viaggiavano con le due vittime, rimangono in gravi condizioni. Il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente, un maresciallo dei carabinieri, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Francesco di Nuoro.