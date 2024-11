S.A. 4 agosto 2021 L´ultimo libro di Neria De Giovanni E´ appena uscito l’ultimo libro della scrittrice ed editrice algherese Neria De Giovanni dedicato a Grazia Deledda: "Le donne di Grazia"



ALGHERO - Per i 150 anni dalla nascita: l’ultimo libro di Neria De Giovanni dedicato a Grazia Deledda. Nella collana "Sentieri" della Nemapress, con prefazione di Giovanni Santo Porcu, sindaco di Galtellì, la Galte di "Canne al vento" e Introduzione di Giuditta Sireus, è appena uscito l’ultimo libro di Neria De Giovanni dedicato a Grazia Deledda: "Le donne di Grazia".



Sono i monologhi di Olì (da “Cenere”) Marianna Sirca (Da “Marianna Sirca”), le sorelle Pintor (da “Canne al vento”), Maria Noina ( da “La via del male”), Maria Maddalena (da “La Madre”) e Cosima (da “Cosima”), scritti per il progetto di Giuditta Sireus "Andando via" Omaggio a

Grazia Deledda e Maria Lai.



I monologhi sono stati interpretati da ottime attrici ed adesso Neria De Giovanni li leggerà per tutto il mese di agosto sul canale televisivo youtube di Nemapress a partire da sabato 7 agosto.



Nella foto: Neria De Giovanni