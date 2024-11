Cor 6 agosto 2021 Scuola Tarragona, riaffidati i lavori Si tenta di accelerare dopo i ritardi che hanno condizionato una delle opere pubbliche più importanti lasciate in eredità all´amministrazione: progetto Iscol@ asse 1 con un investimento di 3.750.000 euro



ALGHERO - Ri-affidati i lavori di riqualificazione del complesso scolastico della scuola n. 1 di via Tarragona ad Alghero. L’importante opera di rientrante nel progetto Iscol@ asse 1 prevede un investimento di 3.750.000 euro. Si sblocca il procedimento che ha visto il percorso iniziato nel 2018 rallentare a causa delle inadempienze contrattuali da parte dell’impresa aggiudicataria delle opere e la conseguente risoluzione del contratto disposta dall’Amministrazione Conoci. I lavori sono stati affidati all’impresa risultata seconda classificata alla gara d’appalto: si tratta della Gecos Srl, con sede ad Andria.



Le opere previste dal progetto pilota del programma regionale di investimento nell’edilizia scolastica Iscol@ riguardano la riqualificazione nelle scuole medie di via Tarragona, con aule didattiche all'avanguardia, con la costruzione di un moderno e funzionale auditorium per sostenere la vocazione musicale che in questi anni l’istituto comprensivo ha sviluppato con ottimi risultati. L’assessore alle opere pubbliche Antonello Peru segnala le difficoltà verificatesi nell’ambito del procedimento, mostratosi piuttosto complicato. «Abbiamo dovuto superare tutte le difficoltà, con impegno e costanza, determinate da situazioni i inadempienza e ritardo ora superate – spiega – e ora si procede con celerità per mettere in atto l’importante investimento».



Dopo la consegna del cantiere avvenuta nell’ottobre 2020, infatti, l’impresa aggiudicataria, la stessa impresa che vinse l’appalto per la piscina comunale coperta e alla quale, nell’agosto 2020, è stato risolto il contratto per inadempienze, ha registrato gravi ritardi, non avendo mai iniziato l’esecuzione dei lavori. Il pugno duro dell’Amministrazione è stato dunque finalizzato ad agire con determinazione per arrivare alla fase dell’aggiudicazione alla seconda classificata. «L’obbiettivo è quello di aprire subito il cantiere per il restyling completo dell'edificio, la realizzazione di nuove aule didattiche all'avanguardia, la riorganizzazione funzionale di tutti gli spazi e il congiungimento prospettico col Parco Tarragona».



Si tratterà adesso di capire come poter coniugare il prossimo avvio delle lezioni che a questo punto, per uno strano destino, potrebbe addirittura coincidere con l'accantieramento, rendendo difficoltose le regolari lezioni. L'intervento è inserito nel più ampio piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, che ha compreso importanti investimenti in tutte le scuole di primo e secondo grado e la riqualificazione degli istituti Superiori. Sicurezza e modernizzazione sono gli obbiettivi principali dell’ambizioso progetto, che vuole rendere sicura e accogliente la scuole, anche aperta alla comunità con attività extra scolastiche di formazione e culturali.