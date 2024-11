Cor 6 agosto 2021 Crescono i positivi a Sassari e Alghero Aumentano i casi di positività al coronavirus nei territori comunali di Alghero e Sassari: sono 161 a Sassari e 93 ad Alghero. 11 le persone in tutto che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere



ALGHERO - Le persone positive al Coronavirus nel territorio di Sassari sono 161, con 13 nuovi casi rispetto a ieri. Nove i ricoverati e 125 le persone in quarantena. Analoghi aumenti riscontrabili ad Alghero, dove sulla piattaforma regionale sono accertati alla giornata odierna (6 agosto 2021) 93 positivi e 61 persone in isolamento domiciliare e 2 ospedalizzati.