Navi, l´assessore scrive al ministro

CAGLIARI - La gravissima situazione di disagio che sta penalizzando i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Penisola costituisce oggetto di quotidiane segnalazioni e lamentele da parte degli utenti. E’ necessario un rapido intervento da parte del Governo per ripristinare un servizio all’altezza delle esigenze dei residenti e dei turisti. Lo afferma l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, che ha scritto al Ministro delle Infrastrutture segnalando la grave crisi del trasporto marittimo, i ritardi delle navi nei collegamenti principali e gli inaccettabili rincari tariffari, che stanno quotidianamente danneggiando la stagione turistica.



Sono all’ordine del giorno, scrive l’assessore Todde, disservizi delle navi, e in particolare della Compagnia Tirrenia, improvvise cancellazioni di corse con conseguente disagio dell’utenza finale, segnalazioni di condizioni di lavoro critiche dei dipendenti che operano sulle navi, criticità collegate all’assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ho già avuto modo, prosegue l’assessore, di segnalare al Ministero che la linea Cagliari-Civitavecchia continua ad essere caratterizzata da un livello di servizio totalmente insoddisfacente per quanto riguarda la qualità del naviglio al momento utilizzato, con conseguenze fortemente negative sui tempi medi di traversata e sulla reale appetibilità della linea per i passeggeri.



Non è ammissibile, prosegue l’assessore, che l’utenza debba subire tempi di viaggio non congrui rispetto alla distanza da percorrere, talvolta nettamente superiori a quelli assicurati per le merci.

L’assessore Todde chiede al Ministro di intervenire affinché possano trovare superamento le gravi criticità, così da ripristinare livelli di servizio pubblico accettabili, specialmente sulla componente del trasporto passeggeri.