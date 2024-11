Cor 8 agosto 2021 «Continua il rafforzamento della sanità sassarese» A dirlo è il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, in riferimento all´ultimazione dei recenti interventi di adeguamento del Centro di endoscopia delle Cliniche Universitarie



SASSARI - «Con il completamento degli interventi di adeguamento del Centro di endoscopia delle Cliniche Universitarie, continua il rafforzamento tangibile della Sanità Sassarese. Inoltre presto, in aggiunta a questo importante intervento, saranno realizzate tre nuove sale operatorie, realizzate secondo i più moderni standard per ogni tipo di intervento chirurgico. Finalmente Sassari ha l'attenzione che merita e si lavora per colmare il divario tra territori dell'Isola» - dichiara Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna.



«Oltre alla riforma della Sanità voluta dal Presidente Solinas e dall'assessore Nieddu, si sta provvedendo al potenziamento della rete ospedaliera e territoriale - continua il presidente Pais - investendo nella tecnologia ospedaliera e nella telemedicina, nonché nel potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata»".



«La sanita sarda, e quella Sassarese in particolare, aveva necessità di forti investimenti dopo i tagli lineari e sconsiderati del passato, investimenti che oggi ci stanno finalmente portando fuori dal cono di trascuratezza che abbiamo vissuto e dal quale è necessario uscire. La programmazione incisiva del futuro è la direttrice su cui deve muoversi la Sanità del Nord-Ovest per diventare un punto di riferimento per tutta la Sardegna» - conclude Pais