12 agosto 2021 Cada dia: 12 agosto 1804



Un gruppo di nobili e altoborghesi cittadini fondava il Teatro degli Amatori, con sede in un locale al primo piano dell’ex collegio gesuitico, ceduto dall’Amministrazione comunale. Poiché non si trattava di un teatro civico, cui poter adattare l’ordinamento di quello di Cagliari, la regia Segreteria di Stato e di Guerra, affidava al governatore della città la cura delle rappresentazioni teatrali, anche se già si comprendeva che non era un luogo idoneo per spettacoli ed accogliere spettatori. Il teatro venne poi solennemente inaugurato il primo gennaio 1805. A mos veure, a demà Un gruppo di nobili e altoborghesi cittadini fondava il Teatro degli Amatori, con sede in un locale al primo piano dell’ex collegio gesuitico, ceduto dall’Amministrazione comunale. Poiché non si trattava di un teatro civico, cui poter adattare l’ordinamento di quello di Cagliari, la regia Segreteria di Stato e di Guerra, affidava al governatore della città la cura delle rappresentazioni teatrali, anche se già si comprendeva che non era un luogo idoneo per spettacoli ed accogliere spettatori. Il teatro venne poi solennemente inaugurato il primo gennaio 1805. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat