La Cantina, wine experience nel cuore di Alghero

La Cantina è in via XXIV Maggio, zona porto. La soddisfazione del presidente Mario Peretto, con la vice Gianfranca Pirisi e il direttore generale Simone Bussu. La Cantina della Cantina Santa Maria La Palma sarà un locale con molteplici funzioni: un’area sarà dedicata a enoteca e punto vendita al dettaglio, per permettere l’acquisto di tutte le etichette dell’azienda; nello stesso ambiente sarà possibile realizzare degustazioni guidate, organizzate con sommelier e personale formato per far immergere gli interessati all’interno del mondo del vino di Alghero.



Un'altra area sarà dedicata alla Wine Academy, uno spazio dedicato all'educazione legata al vino: qui la Cantina Santa Maria La Palma organizzerà dei momenti di formazione dedicati a tutti gli amanti del vino e alle persone che lavorano nel settore Horeca, dal bar alla ristorazione. L'obiettivo dell'azienda è quello di collaborare sempre più strettamente con i propri partner commerciali come ristoranti e bar, supportando la formazione del personale. ALGHERO - Alla presentazione le massime autorità istituzionali del territorio, il Vescovo Mauro Maria Morfino, il sindaco Mario Conoci ed il presidente del Consiglio regionale Michele Pais in prima fila con i rappresentanti delle associazioni professionali. Presenti i vertici della Camera di Commercio, Confcommercio e Coldiretti, quelli del Consorzio di Bonifica della Nurra, il presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo e del Consorzio del Porto, presidente e direttore del Parco Regionale di Porto Conte.