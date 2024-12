Cor 10 agosto 2021 Il ministro Patuanelli nel rogo del Montiferru Assemblea dei Sindaci sardi oggi a Sennariolo nel cuore dei territori devastati dagli incendi dei giorni scorsi. Presente il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e le sottosegretarie Alessandra Todde e Ilaria Fontana



ORISTANO - Assemblea dei Sindaci sardi oggi a Sennariolo nel cuore dei territori devastati dagli incendi dei giorni scorsi. Insieme ai sindaci il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e le sottosegretarie Alessandra Todde e Ilaria Fontana. Importante la presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Gabriella Murgia, in rappresentanza della giunta regionale. I rappresentanti del Governo e della Regione hanno prima di tutto ascoltato la voce dei sindaci dei comuni colpiti, delle necessità immediate e di prospettiva. L’assessore Murgia ha esposto l’impegno che la giunta Solinas ha assunto immediatamente e che dovrà adesso essere approvata dall’assemblea legislativa regionale. Il ministro e le sottosegretarie hanno annunciato lo studio di dispositivi normativi che consentano interventi immediati sui territori. “Abbiamo chiesto, come sindaci, di essere sentiti ma soprattutto di essere posti al centro delle scelte e dell’impiego delle risorse con procedure il più possibile semplificate e rapide”, ha sottolineato il primo cittadino di Alghero, Mario Conoci. «La grande solidarietà dei sardi deve adesso trovare seguito nell‘intervento concreto delle istituzioni».