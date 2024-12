S.A. 11 agosto 2021 Traumi post-pandemia, progetti a Porto Torres La cooperativa sociale Airone e l´associazione culturale La camera chiara si sono aggiudicati un finanziamento di ventimila euro a testa per attuare interventi di sostegno alle famiglie attraverso l’attivazione di opportunità educative rivolte ai figli minori



PORTO TORRES - Affrontare l'impatto psico-emotivo della pandemia e organizzare laboratori e rassegna di teatro, danza, circo e cinema. Sono i contenuti dei due progetti finanziati attraversi il bando comunale per il potenziamento dei centri estivi a Porto Torres. La cooperativa sociale Airone e l'associazione culturale La camera chiara si sono aggiudicati un finanziamento di ventimila euro a testa per attuare interventi di sostegno alle famiglie attraverso l’attivazione di opportunità educative rivolte ai figli minori. Si tratta di una misura che deriva dal Fondo del governo per le politiche della famiglia da attuare fino al 31 dicembre per potenziare centri estivi, servizi socio educativi territoriali, e centri con funzione educativa ricreativa destinata alle attività per minori.



Non essendo stato finanziato un terzo progetto dello stesso importo, la Giunta ha deciso di reimpiegare quei fondi per sostenere le famiglie beneficiarie dei centri estivi mediante contributi economici sotto forma di rimborso. Il progetto presentato dalla cooperativa Airone si intitola "Io al centro dell'officina di apprendimento" e intende supportare il rientro a scuola dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni che, a seguito della pandemia, hanno manifestato compromissioni e difficoltà nella vita sociale, nell'esperienza scolastica e relazionale. Il progetto propone azioni e interventi finalizzati alla valorizzazione della relazione tra pari, favorire il senso di autoefficacia personale e stimolare la resilienza individuale e gruppale. Tutto questo, tra le altre cose, attraverso attività di recupero scolastico, riattivazione delle competenze relazioni, consulenza specialistica, animazione e momenti ludico ricreativi.



Il secondo progetto è quello presentato dall'associazione La camera chiara, intitolato Nuovi immaginari, che si svolgerà nel Teatro Parodi. L'intervento propone una rassegna di laboratorio/spettacolo teatrale, ciclo di nove incontri per conoscere nuovi linguaggi espressivi e avvicinarsi all'esperienza teatrale attraverso l'evento ludico; un cineforum per ragazzi, un laboratorio di danza educativa che giocherà all'ideazione di semplici movimenti coreografici partendo dalla visione di alcune foto di Porto Torres; infine un laboratorio di circo sociale che condurrà i partecipanti alla scoperta dell'intelligenza emotiva.



«Siamo molto soddisfatti della qualità di queste proposte - dichiara l'assessora alle Politiche sociali Simona Fois - e riteniamo che in questo modo venga offerto alle famiglie un servizio che ha un grande valore dal punto di vista della prevenzione del disagio e della promozione del benessere. Purtroppo viene sottovalutato l'impatto della pandemia sulla vita dei bambini e dei ragazzi: crediamo che queste azioni rappresentino un supporto forte alle famiglie. Grazie al parere positivo del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia del governo, è stato possibile usare gli altri fondi per offrire alle famiglie un rimborso per i costi affrontati per i centri estivi. Un'ulteriore forma di sostegno che siamo contenti di essere riusciti a strappare».