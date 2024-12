Cor 11 agosto 2021 Valverde, Calabona, Salondra: rifiuti due volte alla settimana Via i cassonetti dalle zone dell´agro di Alghero: Al loro posto verrà posizionata una batteria itinerante che sosterà dalle ore 07:00 alle ore 12:00 nei tre diversi punti per sei giorni alla settimana



ALGHERO - «Nonostante la presenza delle telecamere e il continuo svuotamento da parte degli operatori, le batterie di cassonetti a servizio degli utenti dell’agro, continuano a rappresentare un punto di conferimento scorretto a danno di tutti i cittadini virtuosi e rispettosi delle norme. Le telecamere e le sanzioni non hanno avuto l’effetto sperato». Cosi da Sant'Anna, dove annunciano, sentiti anche i rappresentanti delle strade consortili, a partire da mercoledì 18 agosto, la rimozione dei cassonetti di Valverde – Sa Londra e Calabona.



Al loro posto verrà posizionata una batteria itinerante che sosterà dalle ore 7 alle ore 12 nei tre diversi punti per sei giorni alla settimana secondo il seguente calendario: lunedì e giovedì a Valverde; martedì e venerdì a Calabona; mercoledì e sabato Sa Londra. I residenti o proprietari delle seconde case che ad oggi conferiscono nei cassonetti utilizzare indistintamente uno dei tre punti di conferimento anche se non della propria zona di residenza/proprietà.



Rimane comunque libero l’utilizzo, per chiunque, anche delle isole itineranti presenti in città nel periodo estivo: Lunedi, Giovedì, Sabato dalle 08:00 alle 13 in Via delle Baleari – Mercoledì dalle 08:00 alle 13 al Piazzale della Pace –Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in Via De Curtis. Inoltre i rifiuti domestici potranno esser conferiti anche presso gli Ecocentri cittadini: Galboneddu, dal lunedì al sabato dalle 08 alle 12 e dalle 14 alle 16 ( carta , plastica, vetro, umido, secco), nel periodo estivo anche la domenica dalle 16 alle 22. Ungias Galantè, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 ( tranne umido e secco).



Nella foto: il fortino in prossimità dei cassonetti di Salondra