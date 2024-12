Cor 11 agosto 2021 Malore al lido di Alghero, muore 80enne Inutili i soccorsi questa mattina sul lungomare urbano di Alghero, per l´anziana signora, colta da un probabile arresto cardiaco, non c´è stato niente da fare. Sul posto il 118



ALGHERO - Tragedia questa mattina (mercoledì) sulla spiaggia urbana di Alghero, nel tratto di mare che da San Giovanni collega a Maria Pia, in questi giorni di agosto molto affollato da bagnanti di ogni età. Ad avere la peggio Maria Rosa Pisanu, una anziana signora di origine sassarese. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato un fatale arresto cardiaco mentre faceva il bagno a non lasciare scampo all'80enne. Inutili anche gli immediati soccorsi del 118 allertati da alcuni bagnanti che hanno assistito al malore.