G.P. 12 agosto 2021 A Desulo i Teatri della montagna Teatri della montagna, 3a edizione” a Desulo dal 19 al 22 agosto. Spettacoli e Laboratori saranno i protagonisti della manifestazione



DESULO - Anche quest’anno, il Comune di Desulo è pronto ad ospitare la terza edizione del festival teatrale "Teatri della montagna" dal 19 al 22 Agosto. Il 19 Agosto alle 19.00 aprirà il festival il mago MyCras con lo spettacolo “Qualcosa di insolito” che andrà in scena, nella cornice della suggestiva Piazza Sant’Antonio. Il 20 sarà la volta della compagnia Figli d’arte Medas, nello spazio all’aperto dell’Istituto Comprensivo alle ore 21:30, con lo spettacolo “Canale 16” con Gianluca Medas, Piero Murenu, Alessandro Pani e Filippo Salaris, una pièce incentrata sul disastro della Moby Prince avvenuto nel 1991.



Il 21 agosto in scena la compagnia Batisfera con due produzioni: lo spettacolo di burattini “Pentole, demoni e altri imbrogli” di Daniele Pettinau, in scena alle 19:00, e lo spettacolo “Come sto” di Valentina Fadda e Angelo Trofa. Il festival si chiude domenica 22 agosto con gli spettacoli “Efisio e la Peste”, altro spettacolo di burattini prodotto da Batisfera con Daniele Pettinau, e “Novecento” di Baricco, prodotto da Artisti Fuori Posto, con Piero Murenu e Juri Orrù. L’attore e burattinaio Daniele Pettinau, oltre ad esibirsi negli spettacoli che lo vedono coinvolto, guiderà un gruppo di allievi alla scoperta del magico mondo dei burattini e della loro creazione. Allievi che domenica si esibiranno nello spettacolo “Mostri in mostra”.



Tutti gli spettacoli e i laboratori verranno allestiti e organizzati in applicazione delle norme statali, regionali e comunali che regolano la prevenzione del coronavirus. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Desulo, dalla Comunità montana del Gennargentu-Mandrolisai, dalla Regione Sardegna e dal Consorzio BIMF ed è organizzata dalla compagnia teatrale cagliaritana Artisti Fuori Posto e porterà nell'affascinante borgo numerose iniziative tra spettacoli e laboratori gratuiti.