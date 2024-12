G.P. 17 agosto 2021 Cada dia: 17 agosto 1746



Tutti conoscono la Maddalenetta che è poco più che uno scoglio affiorante nella rada di Alghero a poca distanza dalla spiaggia di Maria Pia. Però si sa ben poco della costruzione della chiesetta intitolata a Maria Maddalena, sede di canonicato fin dal 1526. Non si conosce l'anno della sua costruzione, forse in epoca genovese, però è certo che la chiesa era ancora in funzione nel 1700. Un atto di morte ci dice che il 17 agosto 1746 tra le mura della chiesetta era morta senza sacramenti una donna e lì era stata sepolta. Già dalla fine del 1700 la chiesa non era più aperta al culto e crediamo che a quell'epoca fosse in parte distrutta.