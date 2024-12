Cor 17 agosto 2021 Incendio a Calangianus, aerei in azione Dalle prime ore di stamane il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara e un Canadair 7 proveniente da Olbia



OLBIA - Ancora fiamme e distruzione in Sardegna. Dalle prime ore di questa mattina (martedì), gli uomini del Corpo forestale stanno intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara e un Canadair 7 proveniente da Olbia su un vasto incendio in agro del comune di Calangianus, località Stazzo l'Agnulu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il direttore appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Calangianus.