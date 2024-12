Cor 17 agosto 2021 Intensive all´11%, Sardegna sorvegliata speciale L´Isola rischia il declassamento già dal prossimo lunedì 23 agosto. Si corre ai ripari con l´aumento dei posti letto su base regionale. Saranno decisivi i dati sull´andamento degli ospedalizzati dei prossimi giorni



CAGLIARI - In Sardegna gli ultimi dati sull'incidenza del Covid a livello regionale parlano di 266 ulteriori casi confermati di positività nelle ultime 24 ore, sulla base di 1696 persone testate. Ma ciò che fa temere maggiormente è il progressivo aumento dei ricoveri.



Attualmente i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+1 rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati in area medica sono 140 (+6). Con 7223 casi di isolamento domiciliare (+ 88).



Dati che fanno superare la soglia limite del 10% per il passaggio in zona gialla, come disposto dalla cabina di regia dell'Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. L'isola si attesta all'11% di occupazioni in area-Covid, mentre i ricoveri nei reparti ordinari salgono a quota 9% (in questo caso la soglia limite per il passaggio di fascia è fissata al 15%).



Stando così le cose, l'isola rimane sorvegliata speciale ed è molto probabile che in occasione della prossima riunione per il monitoraggio dei contagi il Ministero possa stringere le maglie e decretare il passaggio in zona gialla, inserendo nuove limitazioni.