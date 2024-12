Cor 18 agosto 2021 Furti e danni alle auto in spiaggia a Stintino Ladri esperti prendono di mira le vetture parcheggiate lungo il litorale per rubare quello che trovano al loro interno, danneggiando il veicolo stesso. Numerosi episodi che si stanno riscontrando in questi giorni



STINTINO - Furti e danni alle auto in sosta nelle principali località balneari di Stintino, in particolare nei parcheggi della spiaggia delle Saline. Ladri esperti prendono di mira le vetture parcheggiate lungo il litorale per rubare quello che trovano al loro interno, danneggiando il veicolo stesso. Episodi che si stanno riscontrando in questi giorni e che stanno generando preoccupazione e timori tra i cittadini.



I reati sono stati denunciati ai carabinieri della compagnia di Porto Torres, un incremento di furti all’interno delle auto posteggiate in alcune vie, in prossimità delle spiagge. «Ci siamo recati in spiaggia alle Saline – racconta una delle vittime, residente a Porto Torres – al rientro ci siamo resi conto che il chiavistello dello sportello era stato forzato e danneggiato con l’intento di aprire l’auto, da cui i ladri hanno prelevato uno zaino contenente all'interno dei quaderni con diversa documentazione ritenuta rilevante e un libretto postale intestato».



Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine che stanno raccogliendo diverse segnalazioni da parte di alcuni malcapitati. Anche due turisti sono rimasti vittime di un furto mentre il camper si trovava parcheggiato nelle aree autorizzate delle Saline: i ladri hanno rubato un trolley e uno zaino.