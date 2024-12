S.A. 20 agosto 2021 Weekend fitness: bando ad Alghero Il 18 e 19 settembre prossimi la manifestazione ad Alghero con due giornate dedicate al benessere e al fitness. L’ avviso è rivolto ad associazioni, società e professionisti che dispongano di personale qualificato per lo svolgimento delle attività



ALGHERO - Il Comune di Alghero ha aderito all’iniziativa internazionale denominata “World Wellness Weekend”, dedicando due giornate al benessere e al fitness, il 18 e il 19 settembre 2021, secondo il format previsto dalla stessa organizzazione internazionale che vuole proporre una serie di attività gratuite con il coinvolgimento degli operatori del settore, che sono invitati a comunicare la propria disponibilità a partecipare all’evento.



L’ avviso è rivolto ad associazioni, società e professionisti che dispongano di personale qualificato per lo svolgimento delle attività proposte. Gli spazi individuati per lo svolgimento dell’iniziativa sono stati individuati in una porzione di litorale del Lido San Giovanni, nei giardini pubblici Giuseppe Manno, sul colle del Balaguer, nel Parco di Porto Conte e in eventuali altri spazi che verranno ritenuti idonei, o spazi di proprietà privata nella disponibilità degli operatori.



Tutte le attività dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa in materia sanitaria vigente alla data di svolgimento della manifestazione e sarà cura e responsabilità degli operatori adottare e far rispettare tutte le prescrizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione epidemiologica del Covid. È possibile aderire al progetto inviando il modulo allegato all’indirizzo PEC del protocollo generale del Comune di Alghero protocollo@pec.comune.alghero.ss.it entro le ore 14:00 del 25 agosto 2021.