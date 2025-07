S.A. 14:33 Autunno in Barbagia: si parte il 6 settembre Il viaggio nel cuore della Sardegna attraverserà 31 località, portando in scena, ogni fine settimana, le eccellenze dei paesi barbaricini ed offrendo ai visitatori un’immersione autentica tra saperi antichi, arte, cultura e paesaggi straordinari



NUORO - È stata presentata oggi, nella sede dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, la 24^ edizione di Autunno in Barbagia, lo storico circuito che da quasi un quarto di secolo celebra l’anima più autentica della Sardegna, le sue tradizioni, le produzioni artigianali ed agroalimentari, i borghi e le comunità della Barbagia. Un appuntamento importante, che ha accompagnato la crescita del territorio intrecciando tradizioni, comunità e prospettive. Sotto il claim Gioielli da tramandare, tesori da custodire, dal 6 settembre al 14 dicembre, il viaggio nel cuore della Sardegna attraverserà 31 località, portando in scena, ogni fine settimana, le eccellenze dei paesi barbaricini ed offrendo ai visitatori un’immersione autentica tra saperi antichi, arte, cultura e paesaggi straordinari.



In questa speciale edizione, particolare attenzione sarà dedicata alle produzioni artigianali e agroalimentari della Barbagia, grazie a un percorso promosso da ASPEN che punta a valorizzare le eccellenze produttive dei singoli territori. A tal fine, è stata avviata un’indagine di mercato per selezionare operatori specializzati ai quali affidare il compito di mappare le imprese artigiane ed agroalimentari dei comuni aderenti, favorirne il coinvolgimento e curare l’organizzazione di spazi dimostrativi durante alcune tappe del circuito. Un’iniziativa che, attraverso un racconto condiviso e partecipato, mira a rendere protagonisti i saperi, le tradizioni e le produzioni autentiche di ciascun paese. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e da ASPEN – Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e la collaborazione del Banco di Sardegna, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno isolano.



«Ventiquattro edizioni e una storia che continua ad intrecciare tradizione, comunità e futuro. Autunno in Barbagia si conferma il racconto più autentico della Sardegna – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, – Un circuito che rappresenta un’opportunità straordinaria di promozione per le comunità del nostro territorio, valorizza le imprese locali, crea economie e attira visitatori in un periodo strategico per la destagionalizzazione. I numeri parlano chiaro: oltre 450.000 visitatori, 2.850 imprese coinvolte e più di 13 milioni di euro di fatturato diretto nel 2024. Inoltre, il progetto dedicato alla valorizzazione delle produzioni artigianali ed agroalimentari si muove proprio in questa direzione: rafforzare la rete economica locale e dare risalto ai saperi e alle eccellenze della Barbagia.»”



«Per questa edizione, abbiamo voluto avviare un percorso sperimentale dedicato alle produzioni artigianali e agroalimentari – ha dichiarato il Presidente di ASPEN, Roberto Cadeddu – Un progetto nato dall’impegno diretto di ASPEN e dal lavoro condiviso con i consiglieri, che ci ha permesso di coinvolgere artigiani e operatori locali in modo strutturato e partecipato». L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, ha dichiarato: «Guardiamo al futuro con l’obiettivo di rafforzare questa esperienza e valorizzare il legame tra territori, comunità e turismo sostenibile. Autunno in Barbagia è un modello su cui costruire nuove prospettive per il turismo esperienziale e la promozione integrata della Sardegna».



Il calendario delle tappe, che accompagnerà i visitatori per oltre tre mesi, è il seguente: settembre

6-7 Bitti; 13-14 Oliena; 20-21 Lodine, Sarule; 27-28 Austis, Dorgali, Orani. Ottobre: 4-5 Lula, Meana Sardo, Orotelli; 11-12 Gavoi, Lollove, Onanì, Tonara; 18-19 Belvì, Orgosolo, Sorgono; 25-26 Olzai, Ottana. Novembre: 1-2 Desulo; 8-9 Mamoiada, Ovodda; 15-16 Nuoro, Tiana; 22-23 Atzara, Ollolai; 29-30 Gadoni, Oniferi. Dicembre: 6-7-8 Fonni, 13-14 Ortueri, Orune.