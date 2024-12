21 agosto 2021 Cada Dia: 21 agosto 1912



Anni della nascita dell'Ospizio Marino "Regina Margherita": la regina Madre da Gressoney inviò al presidente dell´Opera Pia il permesso affinché questa potesse intitolarsi a suo nome. In tal modo si realizzava in pieno la volontà del Conte Larco. Negli anni precedenti Congregazione di Carità di Alghero aveva acquistato la Chiesa di Santa Croce che sorgeva accanto all´Ospedale Civile per trasformarla in locali di ricovero per gli scrofolosi di Alghero e di quelli che da parte della Provincia venivano qui inviati nell´estate. Poi nel 1909 venne approvato il progetto del nuovo edificio e nell´estate del 1914 l´edificio era completamente funzionante e l´Ospizio Marino "Regina Margherita" accoglieva oltre cento bambini scrofolosi, bisognosi delle cure mediche, alimentari, e del mare e dell´aria di Alghero.