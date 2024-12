Cor 20 agosto 2021 Sequestrate 3600 piante di marijuana Importante operazione di contrasto alla coltivazione illecita da parte dei carabinieri di Siligo e Alghero. Allevatore denunciato per una piantagione illegale distribuita su un terreno di 5.000 mq.



SASSARI - Nell’ambito delle attività di contrasto alla coltivazione illecita di piantagioni di canapa indica, i militari della stazione carabinieri di Siligo, unitamente a quelli del Nipaaf distaccamento di Alghero, hanno eseguito un controllo all’interno di un’azienda agricola di un allevatore di Siligo, dove è stata rinvenuta una piantagione di 3600 piante di diversa varietà, distribuite su un terreno di 5.000 mq.



Nel corso degli accertamenti l’allevatore si ha tentato di giustificare la coltivazione riferendo la natura light della piantagione ma gli accertamenti effettuati hanno dimostrato l’assenza di documentazione idonea riferibile all’acquisto dei semi piantati ed un elevatissimo Thc (principio attivo) delle piante esaminate.



Per tali ragioni, si è proceduto a denunciare in stato di libertà il proprietario ed al sequestro dell’intera piantagione. L’operazione rappresenta un ulteriore importante risultato di contrasto alla produzione di marijuana che una volta essiccata e lavorata avrebbe sicuramente procurato introiti illeciti per diverse migliaia di euro.