video Cor 21 agosto 2021 Rigenerazione urbana, 19 idee in mostra in centro Fino al 31 agosto in mostra ad Alghero i progetti di rigenerazione urbana relativi a interventi di riqualificazione ideati da architetti, pianificatori, paesaggisti e gruppi di lavoro. L´Ordine di Sassari in prima linea: il presidente Pietro Peru racconta gli interventi in corso di realizzazione per sostenere i professionisti ed affiancare le publiche amministrazioni. Le immagini



idee con pannelli posizionati all'interno dei negozi del centro commerciale naturale di Alghero. Ad inaugurare l'esposizione e fare gli onori di casa, il presidente dell’OAPPC di Sassari Pietro Peru, l'ex Cristina Marongiu con i consiglieri Giovannangela Floris, Elisabetta Mattu, Luca Mura e la Vice Presidente del Consiglio Nazionale Tiziana Campus, già ai vertici nell'ultimo quinquennio dell'Ordine sassarese.



L’obiettivo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Sassari, attraverso questo evento patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, è «promuovere nuove politiche di gestione del territorio, che puntino al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla valorizzazione dei centri storici, alla drastica riduzione del consumo di suolo, alla riqualificazione di periferie e di luoghi e spazi urbani, alla riattivazione delle economie urbane e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile».



Nei giorni scorsi la presentazione della manifestazione inserita all'interno del festival “Dall’altra parte del mare”, nella splendida cornice del Quarter, alla presenza, tra gli altri, di Alberto Winterle direttore della rivista "Turris Babel", Patrizia Di Monte Studio Gravalosdimonte Architetti, autrice di Estonoesunsolar, Ezio Micelli docente presso l'Università Iuav di Venezia, Rita Miglietta assessore alle politiche urbanistiche e patrimonio del Comune di Lecce, Giovanni Maciocco Professore emerito dell’Università degli Studi di Sassari, Riccardo Miselli Presidente OAPPC di Genova Neostudio Architetti Associati, Emiliano Piras assessore all'Urbanistica del comune di Alghero e Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della Sardegna. ALGHERO - 19 tra architetti, pianificatori, paesaggisti e gruppi di lavoro, con altrettanti progetti relativi a interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, mettono in mostra fino al 31 agosto le propriecon pannelli posizionati all'interno dei negozi del centro commerciale naturale di Alghero. Ad inaugurare l'esposizione e fare gli onori di casa, il presidente dell’OAPPC di Sassari Pietro Peru, l'ex Cristina Marongiu con i consiglieri Giovannangela Floris, Elisabetta Mattu, Luca Mura e la Vice Presidente del Consiglio Nazionale Tiziana Campus, già ai vertici nell'ultimo quinquennio dell'Ordine sassarese.L’obiettivo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Sassari, attraverso questo evento patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, è «promuovere nuove politiche di gestione del territorio, che puntino al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla valorizzazione dei centri storici, alla drastica riduzione del consumo di suolo, alla riqualificazione di periferie e di luoghi e spazi urbani, alla riattivazione delle economie urbane e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile».Nei giorni scorsi la presentazione della manifestazione inserita all'interno del festival “Dall’altra parte del mare”, nella splendida cornice del Quarter, alla presenza, tra gli altri, di Alberto Winterle direttore della rivista "Turris Babel", Patrizia Di Monte Studio Gravalosdimonte Architetti, autrice di Estonoesunsolar, Ezio Micelli docente presso l'Università Iuav di Venezia, Rita Miglietta assessore alle politiche urbanistiche e patrimonio del Comune di Lecce, Giovanni Maciocco Professore emerito dell’Università degli Studi di Sassari, Riccardo Miselli Presidente OAPPC di Genova Neostudio Architetti Associati, Emiliano Piras assessore all'Urbanistica del comune di Alghero e Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Guarda e condividi il video su Alguer.tv