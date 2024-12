Cor 23 agosto 2021 RigenerAzione Urbana: la mostra La mostra organizzata dall’Ordine degli Architetti APPC di Sassari si inserisce all’interno della ottava edizione del “Festival al di là del mare”



ALGHERO - Il Centro Commerciale Naturale “ Al Centro Storico” da lunedì 23 Agosto ospita la mostra dedicata alla RigenerAzioneUrbana, progetti, esperienze e realizzazioni in Sardegna. La mostra organizzata dall’Ordine degli Architetti APPC di Sassari si inserisce all’interno della ottava edizione del “Festival al di là del mare”. L'obiettivo è quello di promuovere le nuove politiche di gestione del territorio, che puntino al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla valorizzazione dei centri storici, alla drastica riduzione del consumo di suolo, alla riattivazione delle economie urbane e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile.



Il Centro Commerciale Naturale “Al Centro Storico“ ospita con entusiasmo questa iniziativa che vedrà coinvolgere attivamente la popolazione e le attività del CCN, che accoglieranno i pannelli espositivi dei progetti all'esterno delle loro attività creando una sorta di galleria d’arte tra le vie del centro storico. «Non poteva esserci battesimo migliore per questo nuovo direttivo, e siamo sicuri che questa prima collaborazione con l'ordine degli architetti di Sassari super positiva, ci vedrà lavorare ancora insieme».



Gli abbinamenti delle attività del CCN con le installazioni della mostra dedicate alla Rigenerazione urbana.



Frida l’Angolo Vintage

via Simon 16

ospita David Foddanu

Concorso riqualificazione dell’edificio pubblico “ Ex-serD” quartiere di Latte Dolce - Sassari



La Corallina

via Roma 79

ospita Enrico Achenza

Tesi di laurea interateneo La Valle Eba-Giara Rosello - Un parco agro urbano per lo sviluppo di nuovi scenari nella periferia di Sassari



Coricrea

via Roma 59

ospita Alberto Loche

Progetto del Parco dei Suoni nelle cave dismesse di arenaria del Sinis



Ristorante Posada del Mar

vicolo Adami 29

ospita Elisabetta Mattu

Riqualificazione sostenibile dell’area P.zza Umberto I Florinas





Agostino Marogna Gioielli

p.zza Civica 34

ospita Ayllon Architects

Il sentiero dell’arte - p.zza Porto Rotondo



Corallium Rubrum Oreficeria

p.zza Civica 18

ospita Sergio Spanu

Centro sportivo polifunzionale Campo Mariotti Alghero



Gioie di Sardegna

p.zza Civica 1

ospita Daniele Curedda

Recupero e riqualificazione edilizia ex caserma via Simon- Alghero



Promemoria

via Carlo Alberto 36

ospita Fabrizio Asara

Spiagge ecosostenibili AMP- San Teodoro



Gioielleria Ibba

via Carlo Alberto 50

ospita Davide Fancello

Pedonalizzazione e riqualificazione della circonvallazione di Dorgali



Ristorante La Lepanto

via Carlo Alberto 135

ospita Pixel Studio

Riqualificazione urbana area Don Bosco - Mariotti Alghero



N’Aria Profumeria Artistica

via Gilbert Ferret 105

ospita Daniela Idda

Museo diffuso di Arte Contemporanea- Lula



Equivalenza

via Gilbert Ferret 69

ospita Maria Piera Maciocco Valorizzazione Parco Archeologico Naturalistico San Giovanni - Viddalba



Gioielleria Placidi 2.0

via G.Mazzini 3

ospita Francesco Deriu

Valorizzazione del tracciato delle mura medievali della città di Oristano



L’Ambat

Bastioni Cristoforo Colombo 1

ospita Alessandro Sabino

Vecchio Mercato Civico - Sassari



Torre San Giacomo

Bastioni Cristoforo Colombo

Ospita Sebastian Peitta

L’acqua nel paesaggio urbano - Un progetto sostenibile per L’ex artiglieria Santa Cecilia - Olbia



Ristorante Movida

Bastioni Magellano

ospita Francesco Spanedda Completamento del restauro, riallestimento e valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale Etnografico G.A.Sanna



Al Vecchio Mulino

via Don Deroma 3

ospita Studio Oppo

Recupero di un edificio da adibire a Museo dell’immigrazione dei sardi Mea - Asuni



L’ Altra Isola

via Maiorca 107

ospita Maria Giorgia Pisano

Polo Scolastico Santu Lussurgiu



La Botteghina

via Principe Umberto 63

ospita Leonardo Masala

AD MAJOR(i)A- Riqualificazione della Piazza Manno - Oristano