Cor 23 agosto 2021 Frecce Tricolori, addestramento ad Alghero Lunedì 23 e mercoledì 25 agosto sono previste attività di addestramento delle Frecce Tricolori sull’aeroporto di Alghero. Durante le attività, come prevedono le stringenti disposizioni di sicurezza, tutte le procedure strumentali di avvicinamento, di arrivo e di partenza di Alghero resteranno sospese



ALGHERO - Lunedì 23 dalle 14.45 alle 15.45 e mercoledì 25 agosto dalle ore 09.20 alle 10.20 e dalle 14.00 alle 15.00 sono previste attività di addestramento delle Frecce Tricolori sull’aeroporto di Alghero. La zona temporaneamente riservata adibita ad ospitare le attività addestrative della PAN si estenderà entro un raggio di 4 NM dall’aeroporto di Alghero dal suolo fino a 5000 piedi AGL.



Durante le attività, come prevedono le stringenti disposizioni di sicurezza, tutte le procedure strumentali di avvicinamento, di arrivo e di partenza di Alghero resteranno sospese. Nelle zone temporaneamente riservate lo spazio aereo è ad esclusivo uso dell’attività per cui sono state create e l’attraversamento ad altro traffico può essere consentito dall’ATC.



Soltanto lo scorso anno era improvvisamente saltato lo spettacolo inizialmente previsto e annunciato sul cielo di Alghero il 7 giugno in concomitanza con Rally d'Italia: l'Air Show organizzato dall'Aero Club Olbia Costa Smeralda era stato ufficialmente cancellato dal calendario delle esibizioni delle Frecce Tricolori 2020 in Italia e non riprogrammato. Spettacolo che invece avete toccato il cielo di Cagliari (nella foto).