Cor 23 agosto 2021 600mila euro per la sicurezza della Borgona I lavori, finanziati dal Pnrr nell´ambito del Piano nazionale per l´edilizia scolastica, saranno affidati entro il giugno del 2022, al termine di un iter burocratico che prevede l´accertamento della nuova entrata e la relativa variazione di bilancio



PORTO TORRES - Quasi seicentomila euro per mettere a norma la scuola "Borgona". Il Miur ha comunicato la concessione di un finanziamento a seguito della domanda presentata dal Comune lo scorso marzo: l'importo concesso è di 585.000,00 euro. I lavori, finanziati dal Pnrr nell'ambito del Piano nazionale per l'edilizia scolastica, saranno affidati entro il giugno del 2022, al termine di un iter burocratico che prevede l'accertamento della nuova entrata e la relativa variazione di bilancio, l'affidamento della progettazione per definire tutti i dettagli dell'opera e l'appalto per l'esecuzione.



In generale, il cantiere toccherà la parte statica, gli impianti e le opere edili. «Si tratta di lavori molto attesi - dichiarano il sindaco Massimo Mulas e l'assessora alla Pubblica istruzione Simona Fois - perché consente di intervenire in maniera strutturale su un tema, quello della sicurezza, che vede criticità nella gran parte delle scuole italiane. Abbiamo presentato la domanda di finanziamento alla Regione che poi l'ha girata al Ministero: siamo soddisfatti che sia stata riconosciuta la validità della nostra richiesta».