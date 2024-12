Cor 23 agosto 2021

Show cooking, fuoco sulla Vaccaro

Sempre più isolata e oramai oggetto di forti critiche dagli operatori. Il presidente territoriale della Confcommercio di Alghero, Massimo Cadeddu, durissimo ancora una volta contro l´assessora alle attività produttive della Lega

ALGHERO - «Pensare che lo "show cooking" lo possa fare solo un operatore, per lo più non locale, senza aver predisposto per lo meno un bando da concertare e condividere con gli operatori locali del settore, ci lascia più che perplessi. Il tutto autorizzato da una delibera di giunta evidentemente non concertata con le associazioni di categoria ed i consorzi d'impresa. Non abbiamo nulla contro qualsiasi iniziativa imprenditoriale tesa a promuovere l'immagine e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, partendo dalla valorizzazione dei prodotti della terra e del mare e finendo con la trasformazione degli stessi da parte dei nostri ristoratori. Tutto concordato e concertato con gli operatori del territorio così come abbiamo sempre sostenuto. Simili iniziative oltretutto devono essere di aiuto e sostegno al tessuto commerciale locale, che opera sul territorio tutto l'anno e che ha necessità di essere sostenuto con tutta una serie di iniziative promozionali soprattutto nei mesi di spalla». E' la replica, netta ed immediata alle parole dell'assessora alle Attività produttive di Alghero, Giorgia Vaccaro (Lega), che all'indomani dei pesantissimi attacchi ricevuti da più fronti , tentava di giustificare la scelta dello "show cooking" sul colle del Balaguer nei giorni di Ferragosto [ LEGGI ].