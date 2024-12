Cor 19 agosto 2021 Vaccaro al capolinea, tutti contro l´assessora Ancora turbolenze in giunta ad Alghero con l´assessore allo Sviluppo economico ormai completamente isolata. A far esplodere il nuovo caso l´assenza totale di dialogo con le associazioni di categoria



ALGHERO - Non c'è pace per Mario Conoci, le polemiche ad Alghero, quest'anno non vanno in ferie. Alle continue lamentele per l'eccessivo caos che regna un po in tutti i settori, si aggiungono quelle più strettamente politiche che in queste settimane raggiungono livelli mai toccati fino ad ora. Così dopo il caso-Di Gangi, congelato dalla Giunta e perfino assente in occasione della storica visita a Porta Terra del Presidente della Repubblica, scoppia un'altra grana nell'esecutivo.



Questa volta il bersaglio è Giorgia Vaccaro (Lega), ormai completamente isolata in città. A far esplodere le lamentele, ma è soltanto la classica "goccia" che ha fatto traboccare un vaso oramai da tempo ampiamente all'orlo, è la mancata concertazione della delibera con la quale l'Amministrazione algherese autorizza la sosta ed il commercio per 15 giorni nel piazzale Balaguer dello street food d'autore. Dopo la presa di posizione ufficiale di Confcommercio e Fipe, con la richiesta urgente di incontro inoltrata al Primo cittadino, tali e tante le problematiche evidenziate dai commercianti sull'assenza totale di controlli soprattutto nelle ore notturne, sui social l'attacco è totale.



Tutti contro Giorgia Vaccaro. La condanna arriva da tutti i fronti, operatori del commercio ed associazioni di albergatori, che ritengono la scelta di autorizzare una simile iniziativa nel periodo cloù dell'estate, quando in città il traffico è caotico ed a risentirne è soprattuto la qualità dei servizi, «un errore politico macroscopico». Ma è nel merito che la Vaccaro diventa il bersaglio perfetto, così la cronica mancanza di dialogo con gli operatori va ad aggiungersi all'accusa di «totale incompetenza nella gestione delle importanti deleghe».



Nella foto: Giorgia Vaccaro (Lega), assessora allo Sviluppo economico Alghero