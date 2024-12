S.A. 24 agosto 2021 Neria De Giovanni presenta il suo libro a Posada La manifestazione è organizzata dal Circolo culturale “Sardegna” di Monza che opera un gemellaggio con l’associazione turistico culturale “Parte ‘e sole”. Appuntamento domenica 29 agosto



ALGHERO - Con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Posada, domenica 29 agosto alle 11 Neria De Giovanni presenterà il suo libro “Grazia Deledda, corrispondenze giovanili” (Nemapress edizioni) in occasione della mostra di Alfonso Silba “Cosima” interamente dedicata all’opera della Deledda. La manifestazione è organizzata dal Circolo culturale “Sardegna” di Monza che opera un gemellaggio con l’associazione turistico culturale “Parte ‘e sole”.



«Sono molto grata agli amici del circolo culturale Sardegna di Monza, e il suo presidente Salvatore Carta, per avermi invitato- ha dichiarato Neria De Giovanni- e soprattutto lieta di poter parlare del mio libro che ha una bellissima copertina: è infatti la riproduzione di un quadro di Alfonso Silba , opera della Mostra che l’artista di Orosei ha appena esposto proprio ad Orosei, dopo averla portata anche in luoghi deleddiani prestigiosi, ad iniziare da Nuoro, la città natale di Grazia». La mostra di Alfonso Silba è visitabile dal 29 agosto al 5 settembre presso le sale del Fior di Sardegna Resort dalle ore 10,00 alle ore 12,30; dalle 16,30 alle 19,30.



Nella foto: Neria De Giovanni