Cor 24 agosto 2021 Caso-Di Gangi, salta il vertice

Zedda prende tempo e apre Fumata nera in casa Fratelli d´Italia. Salta l'atteso incontro in programma ieri tra la coordinatrice regionale, Antonella Zedda, ed il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che inizia a spazientirsi. Nuovi scossoni in maggioranza in attesa di un chiarimento



ALGHERO - Rimane pesante l'aria algherese all'interno del partito di Giorgia Meloni, dove da mesi ormai si fronteggiano opposte fazioni, con ripercussioni evidenti sull'intera macchina amministrativa. E' fumata nera a Porta Terra, dove lunedì si sarebbe dovuto tenere l'atteso incontro tra la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda (nella foto), ed il sindaco di Alghero, Mario Conoci. All'ultimo momento, un impegno improvviso della coordinatrice avrebbe fatto saltare il tavolo. Vertice però, sempre rimandato da settimane: un fatto questo - come trapela da fonti vicine a Porta Terra - che starebbe spazientendo non poco il Primo cittadino, alle prese con una crisi politica ancora tutta da definire nel momento più caldo dell'anno.



A rimanere sulla graticola è l'assessore senza deleghe Marco Di Gangi, dato per "ex" ormai da tutti gli alleati dopo l'attacco al presidente della Fondazione Alghero e la conseguente presa di distanze del suo capogruppo. Christian Mulas che rimane la prima scelta per sostituire Di Gangi nell'esecutivo, anche se è probabile che i vertici di FdI decidano di seguire le indicazioni iniziali, che vedevano premiare i candidati più votati alle ultime elezioni comunali.



In questo caso la scelta dovrebbe ricadere su Lelle Simula, politico di lungo corso ed esperienza, l'unico a non essere stato ancora chiamato a ricoprire ruoli di amministrazione (Adriano Grossi ha ottenuto l'indicazione nel Cda del Parco di Porto Conte). Rimarrebbe in corsa anche Sefora Salis, già coordinatrice del circolo Tricolore. Tutte ipotesi su cui rimane un'incognita: proprio in queste ore infatti, nuovi scossoni starebbero minando gli equilibri di maggioranza. Indiscrezioni sempre più attendibili raccontano di importanti interlocuzioni in corso tra lo stesso Di Gangi, la Zedda e i consiglieri del Gruppo Misto, Monica Pulina e Giovanni Monti.