S.A. 24 agosto 2021 Lo Quarter a ritmo di swing Mercoledì ad Alghero saranno le atmosfere sfavillanti dell´età d´oro dello swing, quelle dei tipici locali newyorkesi attivi dai tardi anni Venti ai Cinquanta del secolo scorso, fatte rivivere dai ballerini del Cagliari Lindy Circus



ALGHERO - Penultimo appuntamento ad Alghero per la quarta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata dall'associazione Bayou Club-Events, con la direzione artistica di Massimo Russino, in programma fino a sabato prossimo nella piccola Barcellona sarda. Protagoniste sul palco di Lo Quarter, domani (mercoledì 25 agosto) alle 21.30, saranno le atmosfere sfavillanti dell'età d'oro dello swing, quelle dei tipici locali newyorkesi attivi dai tardi anni Venti ai Cinquanta del secolo scorso, fatte rivivere dai ballerini del Cagliari Lindy Circus, uno dei "clan" della Swing Dance Society, associazione nazionale basata sull'aggregazione per mezzo della musica e del ballo, che daranno vita a una performance ricca di energia e gioia di vivere.



Ad accompagnare i ballerini Elena Piseddu, Silvia Danese, Stefano Murgia e Tommaso Puggioni, sarà la Happy Feet Jazz Band, con Giacomo Marson alla tromba, Simone Pala al sassofono, Salvatore Spano al pianoforte, Mauro Dore al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria. La Swing Dance Society è un progetto volto a creare una comunità basata sull'aggregazione per mezzo della musica e del ballo su tutto il territorio italiano. Il progetto, vero e proprio sogno dei suoi fondatori, ha avuto origine da una comune passione per la danza, ampliata e condivisa nella convinzione di promuovere una sana attività di socializzazione, con il desiderio di diffondere e rendere accessibile ad ampio spettro la bellezza e la gioia per questa attività. Cagliari Lindy Circus nasce nel 2016 con lo scopo di riunire e mettere in comunicazione con la scena italiana il giovanissimo movimento di appassionati di Lindy Hop e Swing Dance di Cagliari e della Sardegna, attraverso la creazione di occasioni di incontro con altre realtà affini, lo studio, la pratica e la diffusione di queste discipline intese come veicolo di socializzazione e scambio culturale.



La Happy Feet Jazz Band ripropone i brani tradizionalmente eseguiti per il ballo nell'era dello swing. Il gruppo è formato da alcuni dei migliori puristi del genere di matrice afroamericana in Italia, abili a rileggerne le pietre miliari rese immortale da Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Count Basie, Frank Sinatra, Nat King Cole, tra gli altri. L'ensemble riscuote entusiastici consensi ad ogni sua esibizione, proseguendo il suo cammino di riscoperta e rilettura del "vecchio" e "polveroso" jazz. Sipario su JazzAlguer sabato 28 agosto alle 21.30 con il concerto del trio di Rose Ann Dimalanta, pianista, compositrice e cantante californiana, affiancata da Raymond McKinley al basso e Massimo Buonanno alla batteria.



Nella foto (di Federica Campus): Cagliari Lindy Circus