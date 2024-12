S.A. 25 agosto 2021 Rally Terra Sarda entra nel Tour European Rally Nel 2022 il Rally Terra Sarda assumerà una veste europea: la gara, organizzata dalla Porto Cervo Racing, farà parte del TER Tour European Rally e chiuderà l’importante Serie internazionale



PORTO CERVO - Il Rally Terra Sarda e la Porto Cervo Racing continuano a regalare novità. Se la nona edizione del “Terra Sarda” valida come prova della Coppa Rally di Zona ACI Sport è ormai alle porte (1-3 ottobre 2021), lo staff organizzativo della Porto Cervo Racing sta già predisponendo il percorso e tutte le caratteristiche dell’edizione 2022 del Rally che sarà valido come ultima prova del Tour European Rally. L’importante Serie internazionale, che per la prima volta farà tappa in Sardegna, vedrà nel Rally Terra Sarda tre campionati: il TER Tour European Rally, il TER Historic e l’eTer ossia il Tour European Rally energie alternative.



«Il TER è una Serie internazionale, approvata dalla FIA, che nel 2022 sarà al settimo anno - ha detto Luca Grilli, organizzatore e promotore del Tour European Rally - nel 2016 è nato il Tour European Rally, nel 2019 il TER Historic e, successivamente, l’eTER. Il Rally Terra Sarda sarà l’ultima prova di tutti e tre i campionati e la splendida cornice di Porto Cervo ospiterà il galà di premiazione della stagione 2022». Da oltre vent’anni, la scuderia Porto Cervo Racing promuove il motorsport e tutto ciò che concerne l’automobilismo. Negli ultimi undici anni ha organizzato venti Rally, durante i quali ha unito l’aspetto sportivo a quello culturale e, non ultimo, ha promosso e valorizzato il territorio, una vera “vetrina” internazionale che fa scoprire i paesaggi inediti e di incomparabile bellezza della Sardegna.



«Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte del Tour European Rally - ha commentato Mauro Atzei, presidente della scuderia Porto Cervo Racing, - non solo come importante obiettivo raggiunto dalla scuderia, ma di tutti gli sportivi per la promozione della Sardegna. Infatti, il TER è una grande promozione con veste europea, per una gara, il Rally Terra Sarda, che in questi anni ha avuto l’apprezzamento degli equipaggi e dei tanti appassionati, ma soprattutto, una valutazione molto alta da parte dei tecnici e supervisori». Intanto, la Porto Cervo Racing continua a predisporre gli ultimi accorgimenti necessari per dar vita alla 9ª edizione del Rally Terra Sarda, del 1° Rally Terra Sarda Storico e della 1ª Regolarità Sport Terra Sarda in programma dal 1° al 3 ottobre 2021.



Il 9° Rally Terra Sarda (iscrizioni aperte dal 2 settembre), oltre ad essere valido come prova della Coppa Rally di Zona ACI Sport (la finale nazionale si terrà l'ultimo weekend di ottobre al 41° Rally Città di Modena) sarà valido per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna. Anche la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico avrà la sua validità: sarà il penultimo round del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna ACI Sport.