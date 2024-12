S.A. 25 agosto 2021 Rassegna enogastronica: bando ad Alghero L´obiettivo è sviluppare iniziative finalizzate a creare animazione locale e ad attrarre visitatori tramite una mirata offerta ricettiva, della ristorazione e di eventi ed iniziative di varia natura







All'iniziativa potranno aderire anche gli agriturismi, declinando menù coerenti con l'iniziativa. Si prevede, inoltre, per uno o due dei fine settimana considerati, di organizzare delle lezioni di cucina o dei percorsi del cibo che includano oltre ai ristoranti già coinvolti, altre attività dell'enogastronomia. Saranno coinvolti in questo itinerario del gusto anche le cantine vitivinicole, i birrifici artigianali e gli oleifici locali che aderiranno. Le categorie che possono presentare la propria disponibilità a partecipare alla manifestazione sono : Operatori del settore Food&Wine (Ristoranti, Trattorie, Agriturismi, WineBar etc.); Cantine del territorio; Oleifici del territorio; Birrifici artigianali. È possibile aderire al progetto entro il 31 agosto 2021 (inviando la domanda di adesione all'indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it). ALGHERO - Una rassegna enogastronomica si svolgerà ad Alghero per alcuni fine settimana in bassa stagione, nel periodo da ottobre a dicembre 2021. E' il progetto "Plaçaalguer" che ha messo in campo l'Amministrazione Comunale di Alghero, tramite gli assessorati al Turismo, alla Cultura e allo Sviluppo Economico, in collaborazione con la Fondazione Alghero, il Parco di Porto Conte e altri partner privati.L'obiettivo è sviluppare iniziative finalizzate a creare animazione locale e ad attrarre visitatori tramite una mirata offerta ricettiva, della ristorazione e di eventi ed iniziative di varia natura. Il filo conduttore dell'iniziativa sarà quello dell'enogastronomia locale attraverso la promozione delle produzioni locali, dei piatti della tradizione algherese/catalana, dei vini delle cantine del territorio, della degustazione degli oli di qualità locali. L'Amministrazione Comunale intende acquisire la disponibilità dei ristoratori algheresi ad aderire all'iniziativa, proponendo un menù costituito prevalentemente da piatti della tradizione algherese. I piatti dovranno essere abbinati con i vini delle cantine locali; si dovranno utilizzare materie prime locali e, ove non disponibili, di provenienza regionale.All'iniziativa potranno aderire anche gli agriturismi, declinando menù coerenti con l'iniziativa. Si prevede, inoltre, per uno o due dei fine settimana considerati, di organizzare delle lezioni di cucina o dei percorsi del cibo che includano oltre ai ristoranti già coinvolti, altre attività dell'enogastronomia. Saranno coinvolti in questo itinerario del gusto anche le cantine vitivinicole, i birrifici artigianali e gli oleifici locali che aderiranno. Le categorie che possono presentare la propria disponibilità a partecipare alla manifestazione sono : Operatori del settore Food&Wine (Ristoranti, Trattorie, Agriturismi, WineBar etc.); Cantine del territorio; Oleifici del territorio; Birrifici artigianali. È possibile aderire al progetto entro il 31 agosto 2021 (inviando la domanda di adesione all'indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it).