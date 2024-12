Cor 25 agosto 2021 Nuova mazzata sulla Vaccaro

Taxi, il regolamento non passa Il tema sollevato pesantemente dai consiglieri di opposizione e maggioranza è sempre lo stesso: nessuna concertazione con le categorie interessate, tanto meno all´interno della competente Commissione. Ancora scossoni ad Alghero



ALGHERO - Col sindaco e la coalizione alle prese col caso-Di Gangi ed il regolamento di conti interno a Fratelli d'Italia, a far inanellare l'ennesima brutta figura all'amministrazione Conoci è l'assessorato allo Sviluppo economico con a capo la delegata Giorgia Vaccaro. Non si sono ancora sopite le furiose polemiche delle associazioni di categoria per la mancata concertazione sullo show cooking del Balaguer, che l'assessora della Lega è costretta a ritirare in tutta fretta il regolamento Taxi ed Ncc portato all'attenzione della competente Commissione consiliare presieduta da Nina Ansini (Udc).



Il tema sollevato pesantemente dai consiglieri di opposizione e maggioranza è sempre lo stesso: nessuna concertazione con le categorie interessate, tanto meno all'interno della Commissione. Insomma, una nuova Caporetto per Giorgia Vaccaro, sempre più isolata anche all'interno della maggioranza di Centrodestra. Aldilà del merito e delle novità introdotte nel nuovo regolamento, a far saltare il banco è stata l'assenza di dialogo con i rappresentanti di tassisti e noleggiatori.



Scivolone che ha fatto sobbalzare Valdo Di Nolfo seguito dal capogruppo Dem, Mimmo Pirisi. «Se l'assessora senza gruppo consiliare di riferimento è convinta che in commissione e consiglio siano presenti alzapaletta non ha capito il valore della democrazia, sicuramente non lo sono i membri di minoranza ma nemmeno i consiglieri di maggioranza, ed oggi è stata la dimostrazione» ha tuonato Di Nolfo. Posizione condivisa dallo stesso capogruppo di Forza Italia, Nunzio Camerada, che ha ribadito l'esigenza di condividere gli atti, tanto con gli imprenditori quanto tra i commissari.