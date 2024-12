G.P. 26 agosto 2021 Esibizione dei maestri nelle Notti Musicali Sabato a Cagliari al via il festival Le notti musicali. Appuntamento alle 21 nell’auditorium del Conservatorio. Sul palco: Cristian Marcia, Marina Chiche, Animato Quartet e Metas notas ensemble



CAGLIARI - Sabato 28 agosto si alza il sipario su Le notti musicali, il festival organizzato all’interno della XXI Accademia internazionale di musica di Cagliari, partita lunedì negli spazi del Conservatorio “G. P. da Palestrina”. Per tre sere, sino al 30 agosto, i maestri dell’Accademia, star di indiscusso talento nel panorama internazionale della classica, si esibiranno per il pubblico cittadino. L’appuntamento di sabato, in programma alle ore 21 nell’auditorium del conservatorio, prenderà il via sulle note di Is Stasonis, suite dedicata alle stagioni composta da chitarrista e direttore artistico dell’Accademia Cristian Marcia.



Marcia sarà sul palco insieme al Meras notas ensemble, formazione in cui trovano spazio i migliori allievi del chitarrista sardo. La serata proseguirà con due altre composizioni di Cristian Marcia: Bentu de notas e Someday in Paris che il chitarrista eseguirà affiancato ancora dal Meras Notas ensemble e, stavolta, anche dall’Animato Quartet, giovane quartetto d’archi recentemente vincitore del prestigioso Young concertist competition di New York. I brani saranno eseguiti nell’arrangiamento di Matteo Atzori, promettente compositore, studente del “P. Da Palestrina”.



Nella seconda parte della serata saranno ancora sul palco Cristian Marcia e l’Animato Quartet che affronteranno partiture di Franz Joseph, Haydn, Niccolò Paganini e Malcom Arnold. La chiusura del concerto, affidata ancora a Cristian Marcia stavolta in duo con la superba violinista francese Marina Chiche, è un omaggio ad Astor Piazzolla, di cui quest’anno ricade il centenario della nascita. Per assistere ai concerti occorrerà esibire il green pass. Per informazioni e prenotazioni: Box Office, viale Regina Margherita 43 (Cagliari) tel. 070 657428.



Nella foto: direttore artistico dell’Accademia Cristian Marcia