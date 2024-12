G.P. 26 agosto 2021 Voce e flauto: Alghero celebra Dante Enzo Bonacucina e Mauro Uselli attraverso la scelta di 13 canti, ripercorreranno l´intera "Commedia", intercalando i versi danteschi a brani inediti volti a mostrare la vita dell´Autore. Appuntamento per domenica 29 agosto, nel Complesso Monumentale Chiostro di San Francesco, alle ore 21.



ALGHERO - Domenica 29 agosto, nel Complesso Monumentale Chiostro di San Francesco, alle ore 21, avrà luogo il Recital, dal titolo "Per l'altrui scale. Quando il viaggio diventa pellegrinaggio", in omaggio ai 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. Lo spettacolo sarà condotto dal duo voce e flauto del Prof. Enzo Bonacucina e del Maestro Mauro Uselli, noto flautista. Si tratta di un evento del tutto unico ed originale in quanto gli autori intendono, attraverso la scelta di 13 canti, ripercorrere l'intera "Commedia", imtercalando i versi danteschi a brani inediti volti a mostrare la vita dell'Autore.



In questo modo si desidera filtrare dai versi sublimi l'esperienza personale del Poeta per scandagliarne meglio l'anima. Il Prof. Bonacucina, docente di Lettere e preside in pensione, operatore culturale presso Università popolari, si dedica ogni alla poesia: dall'inizio della pandemia ha diffuso più di 450 componimenti di autori classici e contemporanei, spaziando da Omero alla Merini, mai trascurando i poeti algheresi e gli emergenti.



Il Maestro Mauro Uselli, diplomato presso il Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, attualmente docente di flauto in istituti di alta formazione musicale, è un affermato concertista a livello nazionale e internazionale. I protagonisti offriranno uno spettacolo per salire e scendere insieme a Dante le scale che ci rendono tutti fratelli.



nella foto: il Maestro Mauro Uselli