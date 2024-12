Cor 26 agosto 2021 Punta Negra e Lazzaretto, nessun ordigno: ordinanze revocate Il sopralluogo degli esperti della Maddalena ha escluso che potesse trattarsi di ordigni. Abrogate con decorrenza immediata le ordinanze d´interdizione emanate nei giorni scorsi in località Fertilia e Lazzaretto ad Alghero



ALGHERO - Nessun ordigno bellico e nessun rischio per la pubblica incolumità sulla costa di Alghero. Così il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ritira con decorrenza immediata le ordinanze su Fertilia (Punta Negra) e Lazzaretto . Si è reso necessario il sopralluogo del Nucleo Sdai di La Maddalena per escludere la presenza di potenziali ordigni.