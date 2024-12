Cor 27 agosto 2021 Eucalipti in fiamme a Sassari, soccorsi da Alghero Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sassari (Bonassai e Lu Traineddu), una squadra della Compagnia barracellare di Sassari e una squadra dei Vigili del fuoco di Alghero



SASSARI - Incendio in agro del Comune di Sassari nel pomeriggio di oggi (venerdì), in località “Monte S'Aliderru”. Le operazioni di spegnimento sono state coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sassari, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Bosa, Alà dei Sardi e Limbara. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sassari (Bonassai e Lu Traineddu), una squadra della Compagnia barracellare di Sassari e una squadra dei Vigili del fuoco di Alghero. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari costituiti da eucalipti ed incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.30.