Cor 27 agosto 2021 Incendio a Calangianus, sughereta in fumo Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas di Calangianus, Luras e Sant´Antonio di Gallura, due squadre dell´associazione Protezione civile Alta Gallura di Tempio Pausania e una squadra dei Vigili del fuoco



OLBVIA - Incendio in agro del Comune di Calangianus nel tardo pomeriggio odierno (venerdì), in località “Foresta S. Leonardo”. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Limbara. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas di Calangianus, Luras e Sant'Antonio di Gallura, due squadre dell'associazione Protezione civile Alta Gallura di Tempio Pausania e una squadra dei Vigili del fuoco. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3000 metri quadri di bosco di sughera e pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.