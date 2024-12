Cor 27 agosto 2021 Cambio al comando della Capitaneria di Alghero Il Tenente di Vascello Giuseppe Tomai assumerà da domani la guida della Guardia Costiera della Riviera del Corallo subentrando al Tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri che lascia l’incarico dopo due anni intensi e impegnativi



ALGHERO - Cambio al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero: il Tenente di Vascello Giuseppe Tomai assumerà da domani la guida della Guardia Costiera della Riviera del Corallo subentrando al Tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri che lascia l’incarico dopo due anni intensi e impegnativi. Il nuovo Comandante, 31 anni, proviene dalla Capitaneria di porto di Chioggia dove ha prestato servizio sin dal 2014 dopo aver conseguito la Laurea in Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare al termine del Corso di formazione presso l’Accademia Navale di Livorno e dove ha ricoperto diversi incarichi afferenti alla sfera tecnico-amministrativa, correlata ai molteplici servizi d’Istituto che caratterizzano il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.



Nell’impossibilià di tenere una vera e propria cerimonia del passaggio di consegne a causa della perdurante emergenza pandemica e in ossequio alla policy della Forza Armata, il Comandante Tomai ha comunque avuto modo di rivolgere in data odierna il suo primo saluto al nuovo ’“equipaggio” schierato negli spazi aperti interni al comprensorio del Circomare, alla presenza del Capitano di Fregata Gabriele Peschiulli, Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres. Il Comandante Tomai ha assicurato il massimo impegno al fine di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore e di garantire gli elevati standard di efficienza operativa e di costruttivo confronto con Enti Locali ed operatori del cluster marittimo raggiunti dalla Guardia Costiera algherese.



Il Comandante Pierclaudio Moscogiuri, da parte sua, nel sottolineare come il percorso compiuto negli ultimi 2 anni sia stato ricco di soddisfazioni professionali e personali, ha espresso, non senza commozione, tutta la sua gratitudine agli uomini che, in questi anni, hanno contribuito in maniera determinante alla sua azione di Comando confermando, con il loro agire, che il raggiungimento degli obiettivi deve necessariamente essere il risultato di una visione condivisa e consapevole a tutti i

livelli gerarchici. Il Comandante cedente è atteso da un nuovo prestigioso e impegnativo incarico che comunque non lo allontanerà dalla Regione Sardegna, poiché sarà trasferito presso

la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena.